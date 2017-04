Verdachte Sint-Petersburg mogelijk gefilmd door beveiligingscamera's

,,De persoon die wordt verdacht van het organiseren van de aanslag op de metro is vastgelegd op camera'', aldus een politiebron. Ook zou, volgens dezelfde bron, de bom in een koffertje zijn achtergelaten onder een stoel in een metrowagon. De persoon sprong vervolgens uit de metro. Vlak nadat de metro wegreed, ontplofte het explosief.

De politie heeft een opsporingsbevel uitgevaardigd tegen twee verdachten. Eén van hen wordt gezocht voor de explosie in het metrotoestel, de ander voor de onschadelijk gemaakte bom in een ander metrostation in Sint-Petersburg.



Update: De man die op beveiligingsbeelden gezien zou zijn heeft zich gemeld bij de politie. Hij zegt dat hij geen rol heeft gespeeld bij de aanslag, aldus Interfax. Het is onduidelijk of het gaat om de man met het hoofddeksel en de baard die in Russische media wordt aangewezen als verdachte.