Vermoedelijke dader aanslag Barcelona doodgeschoten

Volgens verslaggever Edwin Winkels lijkt de neergeschoten terreurverdachte dood op straat te liggen. Experts onderzoeken met een robot of een bomgordel die hij op zijn lichaam droeg echt is. De Catalaanse politie bevestigde via Twitter het neerschieten van Abouyaaqoub in Subirats, een gemeente in de wijnstreek Penedes op tientallen kilometers van Barcelona. Volgens lokale krant La Vanguardia zouden twee oplettende inwoners hem hebben herkend en de politie hebben ingeschakeld. Agenten waren snel ter plaatse.



De politie verspreidde vandaag nog foto's van de verdachte in de hoop hem op te sporen. De 22-jarige Abouyaaqoub is aangewezen als verdachte op basis van getuigenverklaringen en videobeelden waarop te zien is dat hij vlak na de aanslag over de Ramblas loopt. In het busje waarmee de aanslag is gepleegd zijn sporen gevonden die wijzen op zijn betrokkenheid. Ook zou hij een van de personen zijn die het bestelbusje huurde. De man was hoogstwaarschijnlijk de enige inzittende van het busje op het moment van de aanslag.