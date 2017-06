Vier doden bij schietpartij in San Francisco

Rond 9 uur 's ochtends (lokale tijd), nog voor de bezorgers aan hun dagelijkse ronde begonnen waren, kwam bij de politie een melding binnen over de schutter. Een man schoot eerst om zich heen en pleegde direct zelfmoord toen de politie arriveerde. Agenten zagen hoe hij zich door het hoofd schoot. Het motief van de schutter is vooralsnog onbekend, maar volgens de politie zijn er geen aanwijzingen dat de man terroristische motieven had.

De schutter zou een uniform van UPS hebben gedragen. Of hij ook voor UPS werkte, is niet bekendgemaakt. UPS heeft in een verklaring laten weten niets te kunnen zeggen over de schietpartij tot het onderzoek van de politie is afgerond.