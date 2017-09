VN morgen bijeen om kernproef Noord-Korea

EU

In een reactie zei de EU eerder vandaag eerdere sancties mogelijk verder aan te scherpen. ,,De EU is startklaar om het beleid rond de sancties aan te scherpen," aldus EU-voorzitter Donald Tusk.



In april werden de sancties ook al aangescherpt door de 28 lidstaten. Het verbod op investeringen werd toen uitgebreid naar de Noord-Koreaanse metaalsector, de luchtvaartindustrie en fabrikanten van conventionele wapens. Daarnaast werd het leveren van diensten aan de chemische, raffinage- en mijnindustrie verboden. De Europese sancties zijn strenger dan die van de Veiligheidsraad, omdat landen als China en Rusland die VN-maatregelen vaak afzwakken.



Hoe de nieuwe sancties van de EU eruit zullen zien, is nog onduidelijk. Volgende week komen de 28 ministers van Buitenlandse Zaken samen en zal waarschijnlijk over Noord-Korea gesproken worden. De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders noemde de proef 'opnieuw een roekeloze provocatie in een tijd van oplopende internationale spanning.'



Noord-Korea hield vanochtend de zwaarste kernproef die het stalinistische land tot nog toe heeft uitgevoerd. Na de proef met de waterstofbom werden er twee aardbevingen gemeten, waarvan er een kracht van 6.3 op de schaal van Richter had.