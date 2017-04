Vrouw die in Theems viel na aanslag Londen overleden

De Roemeense Andreea Cristea was op bezoek in Londen om de verjaardag van haar vriend te vieren toen de in Groot-Brittannië geboren Khalid Masood (52) met een gehuurde auto voetgangers aanreed op de Westminster Bridge. Vervolgens stak hij een politieman neer met messen, waarna hij door andere agenten werd doodgeschoten.



Christea kwam in de Theems terecht. Ze liep serieuze verwondingen aan haar hoofd op en beschadigde longen. Haar vriend Andrei Burnaz mocht kort na de aanslag het ziekenhuis weer verlaten. Het stel maakte juist plannen voor hun bruiloft. ,,Er zijn geen woorden die kunnen beschrijven hoeveel pijn en leegte er in onze harten achter blijft'', aldus de familie in een verklaring.