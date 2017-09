Webwinkelmedewerker stuurt haar verlovingsring per ongeluk naar klant

De 49-jarige Tatiana Fernandez was volgens Britse media aan het werk in het Amazon-magazijn in Gourock, toen ze ineens haar ring miste. Samen met haar verloofde en collega Stuart O’Neil (52) zocht ze overal, maar tevergeefs. ,,Ik voelde verschillende emoties'', zegt de geboren Cubaanse volgens The Guardian . ,,Van verdriet tot boosheid tegenover mezelf, omdat ik hem verloren had. Ik dacht echt dat ik hem voor altijd kwijt was.'' Dat bleek mee te vallen. De ring was tijdens het inpakken in een doos kinderboeken gevallen die waren opgestuurd naar Stephenie Healiss uit Manchester. Zij zag bij het uitpakken meteen dat het om een bijzondere ring ging. ,,Ik was verrast'', zegt de vrouw. ,,Ik besefte dat de ring waarschijnlijk grote sentimentele waarde heeft en ik weet uit ervaring dat zulke spullen niet te vervangen zijn.''

Opluchting

Healiss nam contact op met Amazon en stuurde de ring terug. ,,Toen ik dat hoorde, kon ik mijn geluk niet op'', zegt eigenaresse Tatiana. ,,Het is zo'n opluchting dat ik mijn ring terug heb en ik wil de vriendelijke klant enorm bedanken.'' Vindster Healiss is blij dat het juweel veilig bij Fernandez terug is. ,,Ik wens Tatiana en Stuart het allerbeste voor hun trouwdag.'' De tortelduiven, die elkaar op de werkvloer bij Amazon hebben ontmoet, zijn de grote dag inmiddels volop aan het plannen. Het is nog niet duidelijk wanneer de twee gaan trouwen.

Stoep in Pompeï

Tatiana en Stuart zijn overigens niet de enigen die een ring kwijt zijn geraakt en vervolgens op een verrassende manier terugkregen. Zo vond een Amerikaanse man onlangs in Italië de verlovingsring die zijn vrouw negen jaar eerder was verloren.



Het sieraad verdween in Pompeii tijdens hun huwelijksreis in 2006. Toen Margaret en Justin Mussel uit New Jersey onlangs weer in de stad waren, zag de man iets glimmen in een barst in de stoep. Met een schroevendraaier wist hij de ring los te krijgen.



Het stel zag meteen dat het om het verloren juweel ging. ,,Hij is een beetje gekrast, maar niet al te erg'', zei Margaret tegen USA Today. ,,En de diamant ziet er goed uit. Als je hem ziet, zou je niet denken dat hij negen jaar in een spleet heeft gezeten.''