Wereld roept om sancties na kernproef Noord-Korea

Noord-Korea tartte zondag de internationale gemeenschap met een zesde kernproef, de zwaarste tot nog toe. De Noord-Koreaanse raket -en kernproeven gaan in tegen resoluties van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties.

Volgens de Noord-Koreaanse staatstelevisie ging het vanochtend om een waterstofbom die op een langeafstandsraket geplaatst moet kunnen worden. Zo'n raket zou ook Noord-Amerika of Europa kunnen bereiken. De door leider Kim Jong-un bevolen test was ,,perfect geslaagd'', aldus Pyongyang.

Schok

Enkele uren voor de bekendmaking registreerden seismische diensten signalen van een aardbeving die waarschijnlijk door een ondergrondse explosie was veroorzaakt. De schok was volgens Japanse en Zuid-Koreaanse functionarissen rond de tien keer zo sterk als na de vorige Noord-Koreaanse kernproef, een jaar geleden. De Japanse regering heeft vandaag vliegtuigen laten opstijgen om metingen te doen naar mogelijke straling.

De proef is een directe uitdaging aan de Amerikaanse president Donald Trump. Die voerde luttele uren voor de proef telefonisch overleg met de Japanse premier Shinzo Abe over de ,,escalerende'' crisis in de regio, nadat Noord-Korea afgelopen dinsdag nog een raket over Japan heen had laten vliegen.

Trump reageerde vanmiddag via Twitter op de laatste Noord-Koreaanse kernproef. ,,Hun woorden en acties blijven erg vijandig en gevaarlijk voor de verenigde Staten. Noord-Korea is een schurkenstaat die een grote bedreiging en blamage vormt voor China, dat probeert te helpen maar daar niet in slaagt", aldus de Amerikaanse president.