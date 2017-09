Wiettelende moeder valt zoon aan die haar verklikte

De jongen was naar eigen zeggen nieuwsgierig naar de mooie groene planten in de achtertuin. Toen hij deze op internet opzocht, ontdekte hij dat zijn moeder een wietteler is. Hierop besloot hij de politie te bellen.



Agenten troffen negentien grote cannabisplanten aan, sommige anderhalve meter hoog. Volgens de politie reageerde de moeder laconiek toen zij de planten in beslag namen. Maar de politieauto was amper vertrokken of de agenten moesten al rechtsomkeert maken.



De moeder had namelijk ontdekt wie haar had verraden en was niet meer te houden. Volgens de buren was de ruzie tussen ouder en kind zo hevig dat zij besloten opnieuw de politie te bellen. Agenten konden de vrouw uiteindelijk kalmeren en hebben haar zoon meegenomen.