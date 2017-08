Woedende Brit breekt ruitenwissers van taxi

Op de facebookpagina van een taxibedrijf uit het Britse Blackpool verscheen dinsdag een opvallende video. Op de beelden is te zien hoe een taxichauffeur met een vrouwelijke klant naast zich wordt achtervolgd door een woedende fietser. De jong ogende man racet achter de auto aan en achterhaalt de taxi meerdere keren. Wanneer hij de taxi weet te stoppen, buigt de agressieve Brit over de motorkap en breekt een ruitenwisser af. Het taxibedrijf laat wegens de privacy van de klant geen eerdere beelden zien, maar laat weten dat er niets opvallends is gebeurd. De politie onderzoekt het incident.