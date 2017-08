Zakje strandzand als souvenir? Op Sardinië krijg je 1000 euro boete

Clinton kreeg de kriebels van 'creep' Trump tijdens debat

17:38 Voormalig presidentskandidate Hillary Clinton noemt huidig president Donald Trump in haar nog te verschijnen memoires een 'creep' die in haar nek stond te hijgen tijdens een debat in oktober vorig jaar. ,,Het was ongelooflijk ongemakkelijk. Hij gaf me de kriebels'', zegt de Democrate over het moment waarop Trump haar 'persoonlijke ruimte' binnendrong.