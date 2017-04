Zeker 100 doden na explosie bij bussen met vluchtelingen in Aleppo

UpdateEen konvooi met bussen gevuld met evacués uit dorpen in de buurt van de Syrische stad Aleppo is vanmiddag geraakt door een explosie. Volgens hulporganisatie Syria Civil Defense zijn er meer dan honderd doden gevallen.

Er vielen ook tientallen gewonden, van wie verscheidene ernstig. Volgens de regeringsgetrouwe media in Damascus blies een zelfmoordterrorist zich op in een auto. De verantwoordelijkheid is nog niet opgeëist.

Evacuatie

De slachtoffers behoorden tot de groep evacués uit de door rebellen belegerde steden al-Fouah en Kafraya. De karavaan van 75 bussen en ongeveer twintig ambulances, die vrijdag op gang kwam met in totaal zo'n 5000 vooral sjiitische passagiers, werd ten westen van Aleppo in al-Rashidin opgehouden. Dat kwam door vertraging en onenigheid over de deal tussen regeringsgezinden en opstandelingen. Volgens die afspraak worden ruim tienduizend mensen naar andere gebieden gebracht. Zo worden soennieten weggehaald uit de overwegend sjiitische steden Foua en Kefraya. Sjiieten worden op hun beurt weer geëvacueerd uit steden die door soennitische rebellen veroverd zijn.

Het Syrisch Observatorium voor Mensenrechten meldde dat de evacués uit Zabadani, een stad niet ver van Damascus die betrokken was bij de uitwisseling, moesten wachten op toestemming voor hun aftocht. Ook burgers en militanten uit Madaya die weg mochten, kregen te maken met oponthoud. Zij strandden in al-Ramousah, bij Aleppo, op weg naar een verblijfplaats in de provincie Idlib, waar de rebellen nog de dienst uitmaken.

Vanavond mochten, nadat de gewonden naar een ziekenhuis waren gebracht, bussen van de verzamelplaats die werd getroffen door de aanslag toch doorrijden naar gebied dat onder controle is van de regering. Dat meldden de Syrische staatsmedia. Ook de opstandelingen en hun familie konden hun reis vervolgen. De terreurdaad, de verwarring en het onderlinge wantrouwen maakten echter eens te meer duidelijk hoe gecompliceerd de situatie in het door oorlog verscheurde land is.