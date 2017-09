Zeven studenten omgekomen bij brand in slaapzaal van Keniaanse kostschool

In de afgelopen jaren is er vaker brand geweest in kostscholen in Kenia. In maart 2001 kwamen 67 scholieren om het leven bij een brand op een middelbare school. Achteraf bleek dat de brand was gesticht door studenten uit onvrede over het schoolbeleid. Vijf jaar geleden stierven acht kinderen door een brand in een school in Homa Bay, in het westen van het land.



Vorig jaar werd op minstens 126 scholen brandgesticht, of een poging daartoe gedaan, uit protest tegen een maatregel die het bezoek van ouders aan leerlingen limiteerde en het verkorten van de schoolvakanties. Matiangi kondigde die maatregelen af toen in 2015 bleek dat er bij eindexamens grootschalig werd gefraudeerd.