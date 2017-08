Zo reist first lady Melania Trump naar rampgebied: op extreme killerheels

Op sociale media zoals Twitter wordt met stijgende verbazing en behoorlijk vilein gereageerd op Melania's opvallende outfit. ,,Een slim, doch absurd staaltje zelfbescherming'', meent iemand. Of: ,,Gênant, zo ga je niet naar een rampplek.'' Weer een ander sneert: ,,Je bent volkomen gestoord, dit is geen fotoshoot voor een modeglossy.'' En: ,,Merkwaardige keuze die vloedschoenen.''



Melania droeg niet alleen flinke hakken maar ook nog, bij zwaar bewolkt weer, een trendy pilotenbril. Volgens kenners heeft de first lady nog wel geprobeerd er enigszins casual uit te zien met een legergroen bomberjackje en een rechte broek: een kledingstuk dat ze zelden draagt.



Donald Trump en zijn eega vertrokken vanuit het Witte Huis in Washington naar een luchtmachtbasis in Maryland om vervolgens per legerheli naar het rampgebied te vliegen dat orkaan Harvey naliet. Aanvankelijk flaneerde ze alleen over natuurstenen tegels en asfalt vol diepe plassen, maar de first lady moest ook een stukje wandelen over een zompige grasmat. En natuurlijk zakte ze daarin wankelend weg op de gitzwarte designpumps. Of Melania haar, volgens Amerikaanse criticasters, 'floodheels' in Texas heeft aangehouden is nog niet bekend.