Zware bosbrand Portugal eist 58 levens: noodtoestand uitgeroepen

Veel bewoners konden zich niet meer uit de voeten maken en werden ingesloten door de vuurzee. Dertig mensen zijn levend verbrand of gestikt in hun auto's, ze werden volledig verrast door het vuur. Een aantal dorpen is 'volledig ingesloten' door het vuur.

Noodtoestand

Vanmorgen hebben de autoriteiten de noodtoestand uitgeroepen in het getroffen gebied. Vier legereenheden vertrokken naar Pedrógão Grande. De militairen worden onder meer ingezet voor de identificatie van de slachtoffers. Tientallen bewoners zijn gevlucht, zij worden opgevangen in het plaatsje Avelar. Er zijn zo'n zevenhonderd brandweermannen bezig om het vuur te bestrijden. In totaal zijn 224 voertuigen bij het blussen betrokken. De bosbrand woedt in Pedrógão Grande, dat zo'n 200 kilometer ten noordoosten van Lissabon ligt. Premier António Costa liet weten geschokt te zijn door ,,omvang van de tragedie''. President Marcelo Rebelo de Sousa bezocht het gebied en sprak van een situatie die ,,geen voorbeeld'' heeft.

Nederlanders

Het ministerie van Buitenlandse Zaken zoekt uit of er Nederlanders zijn onder de slachtoffers. ,,We hebben goed contact met de Portugese autoriteiten en we zijn het aan het uitzoeken of er mogelijk Nederlanders bij betrokken zijn'', aldus een woordvoerster. Brandweer Nederland reageerde geschokt op het hoge aantal slachtoffers van de brand. ,,Wat een tragedie'', aldus de organisatie op Twitter.

Harde wind

De brand woedt op vier plaatsen. De honderden brandweerlieden worden bijgestaan door twee blusvliegtuigen. Harde wind hindert de bluswerkzaamheden echter. Het vuur is overgeslagen naar drie naburige gemeenten. Verschillende brandweerwagens gingen in vlammen op, en verschillende gezinnen moesten hun woningen verlaten.



De bosbrand in Pedrógão Grande is de dodelijkste in Portugal in meer dan een halve eeuw. In 1966 kwamen bij een zeven dagen woedende brand in de regio Sintra 25 mensen om.