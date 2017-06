Renewi wint inzamelcontract gemeente Cranendonck

Slager Twan Ras uit Soerendonk: Geheim spareribs zit in de manier van bewerken

9 juni SOERENDONK - Slagerij Twan Ras bestaat 25 jaar. In die tijd is hij - zeker op het gebied van spareribs en barbecuepakketten - uitgegroeid tot een begrip in de verre regio, waar klanten graag voor in de rij staan.