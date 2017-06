DAF uit de gratie bij Defensie: minister Hennis kiest voor Scania

Minister Hennis van Defensie heeft bekendgemaakt voor de vervanging van ongeveer 2000 middelzware en zware operationele voertuigen een contract te gaan sluiten met concurrent Scania. De Zweedse vrachtwagenbouwer gaat ze bouwen in zijn fabriek in Zwolle. Scania krijgt de opdracht na een Europese aanbestedingsprocedure.

Historisch

Van grote invloed op de werkgelegenheid bij DAF zullen 2000 trucks op een jaartotaal van meer dan 50.000 niet zijn, maar het mislopen van de order is zeker van betekenis. De vervanging van DAF's door Scania-legertrucks mag historisch worden genoemd gezien de lange traditie van het Eindhovense concern als leverancier voor het Nederlandse leger. In 1936, in de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog, ontwierp DAF een systeem om een gewone vrachtauto om te bouwen tot 6-wielig terreinvoertuig. DAF vestigde zijn reputatie in de defensiemarkt in 1951, toen het in het kader van het Marshallplan een enorme order van de Nederlandse overheid kreeg voor duizenden nieuwe legervoertuigen. De YA 328, de 'Dikke DAF' genoemd omwille van zijn postuur en motorgeluid, bleef nog decennialang het gezicht van de nationale krijgsmacht.