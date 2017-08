DAF verliest marktaandeel

EINDHOVEN - De ene na de andere productieverhoging volgt bij DAF. Een vernieuwde serie trucks is op de markt gebracht. En toch is het maar de vraag of DAF dit jaar marktaandeel in Europa zal winnen.

Na een half jaar is zelfs sprake van een lichte daling, van 15,5 naar 15,2 procent. DAF had zich juist ten doel gesteld om op te stomen, naar een recordhoogte van 16,3 procent.

Teleurgesteld

Topman Preston Feight kan er niet onderuit dat hij 'teleurgesteld is in die 15,2'. ,,Achteraf gezien hadden we eerder de productie kunnen verhogen. Je kunt zeggen dat we te voorzichtig zijn geweest."

DAF hanteert van oudsher de regel dat het zeker wil zijn van continuïteit in de groei van de orderinstroom voordat het besluit tot een productieverhoging. ,,Van belang is ook dat we de kwaliteit hoog houden", voert Feight aan. Dit jaar was de transitie naar een vernieuwd model nog een complicerende factor.

In de tweede helft rekent Feight op een terugkeer naar in ieder geval 15,5 procent. ,,Dat zal ook haast wel moeten lukken, ja, met een nieuwe serie trucks."

Wat meespeelde in vergelijking met het vorige jaar is dat DAF toen profiteerde van de introductie van een stille distributietruck. Als marktleider in het Verenigd Koninkrijk heeft het concern nadeel van de lage koers van het Britse pond. DAF verloor daar in het afgelopen halfjaar zo'n 1 procent aan marktaandeel.

Dat neemt niet weg dat DAF per saldo aan een uitstekend jaar bezig is. Als met ingang van 18 september de productie verder wordt opgeschroefd naar 216 vrachtwagens per dag is sprake van historisch hoge aantallen. Alleen in 2008, bij economisch hoogtij voordat de crisis intrad, had DAF met 235 trucks per dag een nog betere periode.

Recordaantal

Feight constateert tevreden dat DAF dit jaar buiten Europa met zo'n 3000 trucks groeit tot 8100 voertuigen. In Rusland stijgen de verkopen naar verwachting met 2000 tot 2700. Ook in Zuid-Afrika wordt forse groei geboekt. In beide markten heeft DAF de verkoopinspanningen opgevoerd.

Een nieuwe sprong maakt DAF met de verkoop van motoren. Het recordaantal van 4000 van vorig jaar wordt naar verwachting met 500 overtroffen.

Op initiatief van de Amerikaanse topman investeert DAF veel in de werkomgeving. Met ledverlichting, een nieuwe, zachte vloercoating en ook schoonmaak van de lichtstraten wil Feight laten zien dat DAF zijn medewerkers waardeert. Dat ze goed presteren als ze fijn kunnen werken, volgt naar zijn idee dan vanzelf.

Harder werken

De aandacht voor de medewerkers komt niet voort uit de toenemende schaarste op de arbeidsmarkt, stelt hij. ,,We moeten harder werken om de benodigde extra medewerkers binnen te halen, maar dat lukt ons wel."