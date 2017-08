Twee vrouwen ernstig gewond op Middenpeelweg; traumahelikopter opgeroepen

Jan van Lierop strandt in kwartfinale EK poolbiljart jeugd

1 augustus LEENDE – Jan van Lierop (17) uit Deurne is het EK poolbiljart jeugd begonnen met een gedeelde vijfde plaats. In het straight pool, de eerste spelsoort tijdens dit evenement, ging hij in de categorie onder negentien jaar bij de laatste acht onderuit. In Jagershorst te Leende bleek Mark Mägi uit Estland met 100-63 een maatje te groot. Van Lierop had zijn eerste vier partijen royaal gewonnen.