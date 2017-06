Aantal vacatures stijgt in heel Nederland

Aan het einde van het eerste kwartaal stonden er 189 duizend vacatures open in Nederland, 23 procent meer dan een jaar eerder. In alle provincies was sprake van een toename. Na Zeeland was de ontwikkeling in Flevoland en Groningen het sterkst.



In alle provincies zijn er minder werklozen per vacature dan een jaar eerder. De sterkste daling was in Zeeland (van 3,7 naar 1,8), Friesland (van 6,3 naar 3,6) en in Flevoland (van 5,8 naar 3,5).