Ahrend uit Sint-Oedenrode in rode cijfers

SINT-OEDENRODE - Ahrend Groep heeft vorig jaar een verlies geleden van 9,2 miljoen euro. Voornaamste oorzaak is de dit jaar afgeronde reorganisatie waarmee 6,5 miljoen euro was gemoeid.

De kantoorinrichter met hoofdkantoor in Sint-Oedenrode sloot fabrieken in Zwanenburg en Leerdam. Dat ging ten koste van 89 arbeidsplaatsen. In Sint-Oedenrode, dat binnen de groep het centrum is geworden voor de metaalproductie en de assemblage van stoelen, kwamen er 35 arbeidsplaatsen bij. In het voorjaar is in Sint-Oedenrode een volledig geautomatiseerde productielijn voor stoelen in gebruik genomen.

Innovatielab

Ahrend Groep voert naast Ahrend de merken Gispen en Presikhaaf dat schoolmeubels maakt. Middels de reorganisatie beoogde het bedrijf kostenbesparingen te realiseren en innovaties te versnellen. In Sint-Oedenrode is onder meer geïnvesteerd in een innovatielab.

Topman Eugéne Sterken zegt in een toelichting op de jaarrekening dat ‘vanaf medio 2017 een significante jaarlijkse kostenbesparing’ wordt gerealiseerd. De groep had in Nederland in 2016 een lastig jaar. De omzet daalde met bijna 10 miljoen tot 152,4 miljoen euro. Sterken stelt dat Ahrend Groep zijn marktaandeel in Nederland heeft weten te behouden.

Multinationals

Buiten Nederland nam de omzet toe, zodat het concern per saldo de omzetdaling kon beperken tot ruim 1 procent naar 289,2 miljoen euro. Sterken stelt dat Ahrend in het buitenland met name succesvol is met het aanboren van grote multinationals waarvoor het winkels en showrooms inricht. Vanuit de productielocatie in Shanghai bedient Ahrend inmiddels internationale klanten in Azië en het Midden-Oosten. Het totaal aantal medewerkers daalde vorig jaar van 1821 naar 1729.