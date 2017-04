Automobilist wil weer een dikke, luxe auto

De crisis is definitief voorbij en vooral de zeer luxe auto’s vliegen de showroom uit. De meest luxe auto's (zoals Porsche Panamera en de Mercedes-Benz S-klasse) doen het goed met verkoopstijgingen van wel 600 procent. De economie draait als een tierelier en dat is een van de redenen dat het topsegment goed verkoopt. ,,Wat ook scheelt is dat de bijtelling voor deze leaseauto’s is gedaald van 25 procent naar 22 procent. Bij een auto van een ton scheelt dat per jaar toch weer 3 mille’’, stelt Floris Liebrand van de autovereniging RAI. Jasper Koek van Pon Luxury Cars (Porsche, Bentley, Bugatti en Lamborghini) ziet ook het effect van de lagere bijtelling. ,,En het gaat goed in het bedrijfsleven. De mensen die een luxe auto willen, vinden de tijd er weer rijp voor.’’ Wat ook de verkoop stuwt is de introductie van nieuwe modellen. De Porsche Panamera – instapmodel 120.000 euro – kreeg eind vorig jaar een complete facelift.

Buitencategorie luxe vehikels

Ook de buitencategorie luxe vehikels – klasse Rolls Royce voor de happy few – doet het goed. ,,Het is altijd een beetje gokken hoe het komt. Afgelopen maand ging het als een idioot. De verkoop loopt parallel met de economie en hoe optimistisch men in het leven staat’’, weet Alexander Sterk van Louwman Exclusive, de autodealer met de glazen showroom in The Wall langs de A2 bij Utrecht. Louwman verhandelt luxe merken als McLaren en Maserati, veelal types met een gelimiteerde oplage.



Procentueel stijgen de luxe bakken het meest, maar andere autoverkopen zitten ook in de lift. Heel de branche verkoopt ruim 20 procent meer dan in het eerste kwartaal vorig jaar. Vooral suv’s en dikke diesels doen het goed. Kleine stadsautootjes verkopen maar iets beter dan vorig jaar. Toch is nog steeds 1 op de 3 nieuw verkochte auto’s een kleintje.