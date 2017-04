Brabantia Valkenswaard gaat ook elektrische apparaten verkopen

Brabantia zoekt verder naar 'andere consumentenproducten voor in en om het huis', zegt topman Tijn van Elderen. Hij voert gesprekken met bedrijven die mogelijk kunnen worden overgenomen. Het zou de eerste overname door Brabantia worden sinds veertig jaar.

Kennis

De stekkerapparaten laat Brabantia door andere bedrijven produceren omdat het zelf de specifieke kennis daarvoor niet in huis heeft. Van Elderen: ,,Onder onze naam worden ze verkocht en ze voldoen aan onze waarden. Het huishouden is het centrum van de wereld. Wij willen in die omgeving een rol spelen, met alles wat met het huishouden te maken heeft. Ons platform willen we uitbreiden met andere consumentenproducten voor in en om het huis. In dezelfde filosofie als de onze: producten die het leven een stukje mooier, plezieriger en duurzamer maken.”

De broodroosters, keukenmachines, tosti-apparaten en waterkokers zijn sinds kort in Nederland via de webshops verkrijgbaar. Onlangs startte ook de verkoop in de eerste twee winkels van Media Markt. In andere landen zoals Nieuw-Zeeland, Engeland en Zuid-Afrika zijn de stekkerapparaten ook geïntroduceerd. Uiteindelijk wil Brabantia ze in meer dan 90 landen verkopen.

Vestigingen

Brabantia werd in 1919 opgericht in Aalst en heeft nu een vestiging in onder meer Valkenswaard en een fabriek net over de grens in Overpelt. Directievoorzitter Tijn van Elderen (47) is vertegenwoordiger van de vierde generatie van het familiebedrijf. Onder zijn leiding zet Brabantia meer in op kleur, design, productinnovatie en duurzaamheid.

Van Elderen kondigt een nieuwe campagne aan waarmee Brabantia een product koppelt aan een goed doel. Halverwege dit jaar komt een 'mooi vormgegeven' voorraadbus met maatbeker op de markt in een actie tegen de voedselverspilling. Brabantia gaat per verkochte bus een 'substantiële bijdrage' leveren aan The Hunger Project dat honger en armoede in de wereld wil bestrijden.

Brabantia koppelde al vaker zijn producten aan een goed doel. ‘Koop een afvalemmer, en wij helpen de oceaan schoonmaken’ en ‘Koop een droogmolen, wij planten een boom’, waren eerdere acties.

Bomen

Het miljoen aantal bomen is bijna bereikt, zegt Van Elderen. Ze staan in Burkina Faso en in Ethiopië. Als deel van de Great Green Wall, een project om klimaatverandering aan de kaak te stellen en het leven van miljoenen mensen in Afrika te verbeteren.

En de verkopen van de droogmolens sindsdien? ,,Die zijn goed gestegen”, wil Van Elderen kwijt zonder de concurrentie al te wijs te maken.

De nieuwe weg die Brabantia onder zijn leiding is ingeslagen, is niet onopgemerkt gebleven. Van Elderen won de BOV-trofee voor Beste Ondernemers Visie in Eindhoven. Brabantia bemachtigde vorig jaar voor het eerst een Dutch Design Award, voor zijn aanpak om designers en vormgevers in te zetten in de organisatie. En volgende week strijdt het mee in de finale om de landelijke Familiebedrijven Award. Van Elderen beschouwt ze als belangrijk teken van waardering van de buitenwereld. ,,Zelf weten we wat we aan het doen zijn. Maar het gaat er om dat de consumenten het ook zien.”