CPB: groeiverwachtingen voor 2017 en 2018 flink omhoog

Tv-aan­slui­tin­gen weer afgenomen

9:27 Het aantal televisie-aansluitingen in Nederland is afgelopen kwartaal gedaald met 0,2 procent. Er zijn nu minder dan 7,4 miljoen aansluitingen. Het is al het negende kwartaal op rij dat het aantal tv-aansluitingen daalt, meldt marktonderzoeker Telecompaper vandaag.