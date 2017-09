Dieselauto's blijken op de weg stuk meer te vervuilen

Het onderzoeksinstituut, dat ook het dieselschandaal bij Volkswagen aan het rollen bracht, onderzocht in totaal 541 dieselauto's die aan de Euro 5- en Euro 6-normen voldoen, waarvan 145 verschillende modellen.



In het dagelijks verkeer stoten diesels in de laatste categorie gemiddeld 4,5 keer meer schadelijke stikstofoxiden uit dan de norm voorschrijft. Slechts een op de tien diesels met een Euro 6-norm is even milieuvriendelijk als uit de laboratoriumtest naar voren kwam.



Volgens de onderzoekers zijn de uitkomsten in lijn met eerdere resultaten, maar is nu een groot aantal auto's onderzocht.



De overschrijding is overigens niet tegen de wet. Pas sinds kort wordt in Europa bij emissietests ook gekeken naar de uitstoot van auto's onder werkelijke rijomstandigheden.