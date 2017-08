Dit koppel mocht een nachtje slapen én shoppen in de Bijenkorf

Bee&bee

Of bee&bee, zoals de Bijenkorf eigenlijk voor één keer is omgedoopt. De overnachting is een van de acties die het warenhuis organiseert voor haar geplaagde naamgever. Met de campagne Let's Bee Kind vraagt de Bijenkorf aandacht voor de bijenproblematiek en lanceerde het een collectie, waarvan tien procent van de opbrengst naar The Pollinators gaat. Zij proberen door het zaaien van bijvriendelijke bloemen en planten te zorgen dat er voor bijen genoeg te bestuiven blijft. Voor de overnachting moest 250 euro betaald worden, die ook naar dit goede doel gaat.



Uit de vele aanmeldingen werden Anabel van Nunen en haar vriend Tjerk Riemers gekozen. Haar motivatiebrief schreef de docente aan de Fontys-opleiding Human Resource Management vanaf hun vakantieadres in Toscane. ,,Ik had net per ongeluk een bij vermorzeld door erop te gaan staan, toen ik de wedstrijd op Facebook voorbij zag komen. Dit is een win-winsituatie dacht ik. Zo maak ik het goed met de bijen en tegelijkertijd kans om de nacht door te brengen in mijn favoriete winkel.'' Volgens Anabel iets waar iedere vrouw van droomt.