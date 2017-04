Dit zijn de 'Beste Uitjes van Nederland' 2017

Nu het voorjaar is aangebroken is het weer de tijd om er lekker op uit te trekken. Maar voor welk uitje kies je dan? Die vraag is door meer dan 100.000 Nederlanders beantwoord bij de publieksprijs Beste Uitje van Nederland. In acht categorieën werd er gestemd op meer dan 1.800 uitjes.



In iedere categorie hebben de uitjes die de meeste stemmen kregen of de hoogste waarderingscijfers een award gewonnen. De Efteling maakte haar favorietenrol waar en kreeg in de categorie attractieparken de meeste stemmen (3.607). Megapret familiepretpark uit Lievelde won met de hoogste waarderingscijfers (9,24).



Wellness is populair

Opmerkelijk is dat de meeste stemmen werden uitgebracht in de categorie wellness. Hieruit blijkt dat voor veel mensen een bezoek aan een wellnessresort hun favoriete dagje uit is. Thermen Bussloo is in deze categorie de grote winnaar geworden met maar liefst 15.650 stemmen. Sauna Cleopatra kreeg met een gemiddeld rapportcijfer van 9,12 de hoogste waardering.



Bekende en minder bekende winnaars

Het leuke is dat er niet alleen maar landelijk bekende uitjes tot winnaar zijn verkozen. Zo won in de categorie dierentuinen niet alleen Burgers Zoo (1.556 stemmen), maar ook het minder bekende Stichting Leeuw uit Anna Paulowna (waarderingscijfer 9,29). Voor cultuurliefhebbers moet een bezoek aan Theater het Kruispunt uit Barendrecht en de Grolsch Brouwerij Tour in Enschede de moeite waard zijn. Zij werden in de categorie cultuur winnaar met de meeste stemmen en respectievelijk de hoogste waarderingscijfers.



Overige winnaars

Andere uitjes die de Publieksprijs hebben gewonnen zijn de bioscopen Cinemajestic en Calypso Theater en de zwembaden De Bildtse Slag en subtropisch zwemparadijs Preston Palacede. Tot slot zijn ook Speeltuin Beerta en De Voltage in de categorie speeltuinen en Adventurepark Waddenfun en Kinderboerderij Dondertman Holten in de categorie sport en actief door het publiek beloond met een Award.



Hieronder de acht winnaars in acht categorieën op basis van het meeste aantal stemmen.