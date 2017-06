Europa op eigen benen, hoe dan Angela?

Europa heeft geen identiteit waarmee we ons verbonden voelen. Alle landen proberen het meeste uit de Europese pot te trekken en er zo min mogelijk in te stoppen. De Britten saboteerden de Unie bewust door jarenlang te lobbyen voor toetreding van Oost-Europese landen, met als doel de Unie te verwateren en beslissingen in Europa te bemoeilijken. Ook wij deden daar gretig aan mee. Wij voedden de Britten met informatie om nieuwe regels die wij niet wilden te blokkeren. Zo hielden wij zelf de handen schoon binnen Europa, zodat de Duitsers niet boos werden.



De weg naar een Europa op eigen benen doorloopt vier fasen. De eerste is revolutie. Wat Merkel deed is zeggen: basta! Tot hier en niet verder. Barnier doet het ook door een Brexit-rekening bij de Britten neer te leggen waarin geen compromis zit. Macron in Frankrijk wil lijnrecht tegen de conservatieve vakbonden in hervorming afdwingen en zich niet langer door deelbelangen laten gijzelen.



De fase die dan volgt heet involutie: naar binnen kijken. Waarom ondermijnen deelbelangen in Europa steeds het grote belang? Die mechanismen moeten worden aangepakt. Het feit dat nationale politici er belang bij hebben om Europa de zwarte piet toe te schuiven als er iets misgaat en Europese successen te claimen als de eigen, is zo'n mechanisme dat moet worden aangepakt.



Narcisme is de derde fase waarin Europa best een tijd flinke pr-campagnes mag voeren om het besef van Europeaan-zijn achter elke voordeur te laten landen. Pulseofeurope.nl is een beweging in deze richting: in talloze Europese steden wordt iedere zondag een pro-Europa-manifestatie gehouden, met veel debat over de Europese identiteit. Tenslotte is er de evolutie naar een sterk waardebewust Europa dat klaar is om zijn plek in de wereld op te eisen.



Het moment is er, de economie staat als een huis, de werkloosheid is laag, de buitenwereld onbetrouwbaar. De Europese lente kan beginnen.