Grootbedrijf blijft favoriete werkgever

158 meter hoge toren eyecatcher plan District E voor Stationsplein Eindhoven

20:11 EINDHOVEN - Een toren van 158 meter is de eyecatcher van het plan District E dat Amvest en Powerhouse Company gaan ontwikkelen voor het Stationsplein Zuid in Eindhoven. Er is plaats voor 450 woningen, een expositieruimte, een debat- en ontmoetingscentrum, een hotel, winkels en horeca.