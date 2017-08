Hurks kan eindelijk aan de slag met nieuwbouw RIVM

Nog 144 kippenbedrijven op slot na eierschandaal

14:58 Van de 281 kippenbedrijven die in Nederland op slot gingen in verband met het eierschandaal zijn er nog 144 gesloten. In België zijn het er nog 30 van de 93. Ze mogen pas weer opengaan als de hoeveelheid giftige fipronil in de eieren en het kippenvlees onder de maximale EU-normen zit.