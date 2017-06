Kennedy Van der Laan in Eindhoven in eredivisie van techbedrijven

EINDHOVEN - Races met drones op de gang. Een beetje vreemd, maar het went snel voor de Amsterdamse advocaten van Kennedy Van der Laan in het Microlab in Eindhoven. ,,Hier gebeurt echt iets. Je voelt een enorme vibe", ervaren Eva Knipschild en Joost Linnemann na een aantal maanden pionieren op Strijp-S.

Op het eerste gezicht is het advocatenkantoor voor de zakelijke markt een vreemde eend in de bijt in het starterscomplex. ,,De beheerders zeiden het ook tegen potentiële huurders: een advocatenkantoor zal hier niet komen zitten. Totdat ze ons leerden kennen", lacht Eva Knipschild. Kennedy Van der Laan wil anders zijn. Zo is het kantoor ook ontstaan, mede opgericht door - inderdaad - Eberhard van der Laan. De burgemeester van Amsterdam ging als advocaat 25 jaar geleden zijn eigen weg. Hij had genoeg van de cultuur van de gevestigde orde in de advocatuur. Weg met de arrogantie. In collega Marian Kennedy vond hij een bondgenoot. Kennedy Van der Laan maakte een vliegende start doordat Kennedy haar cliënt Microsoft kon meenemen naar het nieuwe kantoor. Met de softwaregigant is de basis gelegd voor de specialisatie in de technologiesector. Microsoft is nog altijd een belangrijke opdrachtgever. ,,We doen veel van hun contracten met multinationals in Europa", licht Linnemann toe.

Klanten heeft het ook in Silicon Valley. In de regio is ASML al enkele jaren opdrachtgever. ,,We hebben veel landelijke en internationale klanten. Die kun je prima vanuit Amsterdam bedienen. Tegelijkertijd realiseerden we ons dat wij dan wel in de eredivisie zitten van de advocatuur in technologie, maar dat de echte eredivisie van bedrijven in de technologie hier zit. Veel van die bedrijven werken nu met lokale advocatenkantoren in Eindhoven."

Samenwerking

In de categorie van hightech toeleveranciers ziet het kantoor wel brood. Maar ook in de start-ups, waar het zich in het Microlab zelf 'heeft ondergedompeld'. De eerste samenwerkingen zijn al ontstaan, bijvoorbeeld met de buren van Treams dat software ontwikkelt voor talentmanagement.

Linnemann en Knipschild hebben zelf ook een start-upgevoel. Ze zijn de kwartiermakers in Eindhoven. Ongeveer 15 van de 100 advocaten in Amsterdam komen per toerbeurt naar Eindhoven. ,,Ook jongere collega's die hier hun wortels hebben. Ze krijgen relatief veel verantwoordelijkheid en weten die ook te pakken. Ze krijgen kansen waar je bij een traditioneel kantoor jaren op zou moeten wachten", is volgens Knipschild kenmerkend voor het kantoor.

Dat heeft weinig hierarchie en een informele cultuur. ,,We doen het anders. Een beetje gewoner. Maar we leveren wel topkwaliteit."

Innovatie

Kennedy Van der Laan wil net als zijn klanten vooroplopen in innovatie. Het team Legal Tech consultants van het kantoor ontwikkelt in nauwe samenwerking met advocaten software voor klanten. Zo is een analyseoplossing ontwikkeld om het risico van inkoopcontracten inzichtelijk te maken. En ander voorbeeld is het automatiseren van alle sponsorcontracten in Europa van een groot sportmerk. ,,Bij dergelijke oplossingen zijn geen juristen meer nodig", vertelt Eva Knipschild. Het team, dat een eigen budget heeft voor onderzoek en ontwikkeling, gaat ook de samenwerking zoeken met startende bedrijven en de TU/e voor de ontwikkeling van nieuwe producten.