Mexx opnieuw in Nederlandse handen

Dat maakten de betrokkenen bekend in een gezamenlijke verklaring, zonder financiële details prijs te geven. Het van oorsprong Nederlandse merk was in handen van het Turkse Eroglu Holding. Sinds half april waren zij op zoek naar een investeerder.



De deal omvat het kledingmerk Mexx en de parfumlijn, maar gaat niet over de winkelactiviteiten en het personeel. ,,Het is onbekend wat er gaat gebeuren'', zegt woordvoerder Heleen Jansen. ,,Het management buigt zich over de strategie, waarmee zij in oktober naar buiten komen.



Bij de overname van Mexx na een faillissement door Eroglu werd het bedrijf al flink afgeslankt. Eroglu wil zich nu meer toeleggen op zijn kernactiviteiten en merken. Het bedrijf heeft onder de noemer Colin's en Loft nog zo'n 685 winkels in tien landen. RNF is eigenaar van Ferro Footwear en distributeur van sportkleding van Umbro.