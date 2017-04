Mobiel verbruik groeit flink

,,Mede dankzij abonnementen met onbeperkt bellen neemt het aantal met de mobiel gebelde minuten de laatste tijd toe'', aldus ACM. Met de vaste telefoon werd zelfs 13 procent minder gebeld dan in het derde kwartaal van 2015.



In het derde kwartaal van vorig jaar werden in totaal 10,7 miljard belminuten gebruikt, tegen 10,4 miljard een jaar eerder. De toename komt vooral door de plus van bijna 11 procent bij mobiele belminuten, die opliepen tot 7,5 miljard.



Ook blijft het dataverbruik stijgen. Het dataverbruik van mobiele telefoons lag zelfs 16 procent hoger dan een jaar eerder. In de eerste negen maanden van vorig jaar werd daarbij meer data verbruikt dan in heel 2015 met een verbruik van 129 miljard megabyte (MB) tegenover 114 miljard. In het derde kwartaal van 2016 was het verbruik ruim 50,6 miljard MB.