Nieuw aardappelras is supersterk, en dat scheelt een hoop gif

Minder bestrijdingsmiddelen én daardoor een stuk goedkoper. De ontwikkeling van een aardappelras dat beter bestand is tegen de gevreesde aardappelziekte phytophthora gaat boeren veel gif en daarmee duizenden euro's per jaar schelen.

Dat verwacht Johan Sanderse van boerenorganisatie ZLTO. Phytophthora infestans is niet alleen de bekendste, maar ook meest beruchte aardappelziekte. De schimmelziekte kan binnen een paar dagen een heel aardappelveld aantasten. Zonder bestrijding tasten de sporen via de grond zelfs de knollen aan.

Niet voor niets gebruiken boeren volop bestrijdingsmiddelen tegen de schimmelziekte. Te meer omdat de schimmel agressiever wordt en zich sneller én bij hogere en lagere temperaturen kan ontwikkelen. ,,Het is van allerlei zaken afhankelijk, maar voorzichtig gerekend is een boer nu zo'n 520 euro per hectare per jaar kwijt om phytophthora te bestrijden'', rekent Sanderse voor. Niets doen is geen optie, benadrukt hij. ,,Dan heb je geen oogst. Actief bestrijden of resistente rassen nemen, zijn de enige opties.''

Niet voor niets jaagt de sector dan ook al jaren op het ontwikkelen van meervoudig resistente aardappelrassen. Veredelingsbedrijf Solynta in Wageningen presenteert deze week een doorbraak. De nieuwe aardappelplanten zijn volgens het bedrijf 'in hoge mate' resistent tegen de schimmel.

Dubbel beveiligd

Tot nog toe is de schimmel er steeds in geslaagd de weerstand van aardappelen te breken. Maar het nieuwe ras is 'dubbel beveiligd' en Solynta verwacht die beveiliging verder op te kunnen schroeven. Daardoor krijgt de schimmel langere tijd geen vat op de aardappel. ,,Dat zou echt een doorbraak betekenen'', reageert Sanderse.

,,Het gebruik van bestrijdingsmiddelen kan dan zeer sterk worden teruggebracht'', denkt Sanderse. ,,Tot wel 15 à 20 procent van het huidige gebruik. Dat betekent dat boeren duizenden euro's per jaar minder kwijt zijn aan bestrijdingsmiddelen.'' Al is het niet allemaal winst, waarschuwt Sanderse. ,,Want vaak is het pootgoed duurder vanwege patenten.''

Toch is hij positief over de doorbraak. Want het kan volgens hem het begin zijn van de ontwikkeling van een reeks meervoudig resistente aardappelrassen. ,,Een aardappel is een schaap met vijf poten. De één wil kruimige aardappels op zijn bord, de ander vastkokende. De industrie wil lange aardappelen met een gladde schil, die niet gevoelig is voor beschadigingen en niet snel tot kiem komt in bewaring. Dus de ontwikkeling van één aardappelras is niet genoeg. Maar als er een ras beschikbaar komt dat meervoudig resistent is tegen phytophthora, is dat een heel grote stap. Want de eigenschappen die dat ras resistent maken, zijn vervolgens weer in te brengen in andere aardappelsoorten.''