Nieuwe topman voor industriereus General Electric

update Nederlandse economie groeit het sterkst in tien jaar

13:49 Het is volop zomer in de economie. Op alle fronten gaat het goed, constateert De Nederlandsche Bank (DNB). En dat blijft voorlopig zo. De Nederlandse economie groeit dit jaar naar verwachting het sterkst in tien jaar. Het gaat de goede kant op, al wees de centrale bank bij zijn nieuwste ramingen vandaag nog wel op de beperkte stijging van de lonen.