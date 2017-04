Open Huizen Dag nog steeds in trek in Zuidoost-Brabant

De Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) is tevreden over de halfjaarlijkse Open Huizen Dag. Zaterdag 1 april werden ruim 100.000 bezoeken gebracht aan de 22.000 woningen die hun deur hadden opengesteld.

Toch zijn dat gemiddeld nog geen vijf bezoeken per woning. Je kunt je dus afvragen of zo'n open dag, ooit bedacht in de tijd dat de huizenverkoop niet zo lekker liep, nog past bij de huidige overspannen markt. Want door de oplevende economie, lage rente en het toegenomen consumentenvertrouwen worden woningen veel sneller verkocht. Vaak al voor ze officieel te koop staan. Dus waarom zouden huizenbezitters willen meedoen?

Makkelijk

Het antwoord lijkt voor de hand liggend: voor makelaars is dit de makkelijkste methode. Huizenbezitters worden geacht zelf aanwezig te zijn en moeten de mensen persoonlijk ontvangen en in hun huis rondleiden. En waar veel mensen tegelijkertijd binnen zijn, wordt de druk om snel met een bod te komen opgevoerd. Maar er zijn ook andere redenen. Ook bezoekers doen er hun voordeel mee, want die kunnen een woning vrijblijvend en in hun eigen tempo bezoeken zonder dat ze zijn gebonden aan een tijdstip of rondleiding. Het grootste voordeel hebben echter bezitters van een op het eerste oog minder courant of overprijsd huis, zoals verouderde of afwijkende huizen in minder gewilde wijken en dorpen. Voor hen is een open dag een uitgelezen kans om bezoekers een goede impressie van hun woning te geven.