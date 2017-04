Otterbrabant uit Eindhoven stapt uit Holland Colours

Otterbrabant is de in Eindhoven gevestigde investeringsmaatschappij van de familie Van Ettro. Otterbrabant had 9 procent van de aandelen van Holland Colours in Apeldoorn, dat grondstoffen produceert zoals pigmenten voor het kleuren van kunststof en voor gebruik in onder meer verf. De beleggingsmaatschappij heeft onder meer nog een belang van 6 procent in het Sonse elektronicabedrijf Neways.