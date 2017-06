Parkeerbedrijf Q-Park biedt elektrische fietsen aan voor de 'last mile'

Bedrijf uit Eindhoven wint prijzen met onzichtbare beveiliging

12:48 EINDHOVEN - Eindhovenaar Johan Kerver bedacht een watermerk dat niet zichtbaar is met het blote oog, maar wel uitleesbaar via een smartphone. De foto wordt naar een platform gestuurd, waar het aan de hand van algoritmen wordt geanalyseerd en beoordeeld of het echt is. "Omdat fabrikanten daarmee het copyright kunnen vastleggen van producten die niet te patenteren zijn, kan het watermerk worden ingezet in de strijd tegen namaakproducten, zoals laminaat", zegt Kerver.