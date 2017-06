Prologis breidt in Eindhoven uit met distributiecentrum van 40.000 vierkante meter

Kennedy Van der Laan in Eindhoven in eredivisie van techbedrijven

7:55 EINDHOVEN - Races met drones op de gang. Een beetje vreemd, maar het went snel voor de Amsterdamse advocaten van Kennedy Van der Laan in het Microlab in Eindhoven. ,,Hier gebeurt echt iets. Je voelt een enorme vibe", ervaren Eva Knipschild en Joost Linnemann na een aantal maanden pionieren op Strijp-S.