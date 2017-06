Rijk worden met virtueel geld: is ethereum het nieuwe bitcoin?

De snelle waardestijging van het cryptogeld ethereum is opvallend. Ethereum is het jongere broertje van het bekendere bitcoin, het zogenoemde cryptogeld. Wie een paar jaar geleden nog voor weinig geld bitcoins kocht, kan nu rijk zijn. Geldt datzelfde straks voor ethereum? We spraken specialist Rutger van Zuidam.

1. Ik kende alleen bitcoin, maar nu hoor ik ineens veel mensen over ethereum. Wat is dat nou weer?

,,Bitcoin was de allereerste, en ethereum is van het zogeheten 'tweede generatie' cryptogeld. Ze werken beiden op basis van blockchain, wat een soort beveiligde database is waarop je je digitale geld kunt opslaan en verkopen. Verder zijn ze eigenlijk niet te vergelijken, want elk cryptogeld heeft zijn eigen technologie."

,,Het hele systeem van cryptogeld, of cryptovaluta, is eigenlijk vergelijkbaar met het internet van rond het jaar 1992. Veel mensen experimenteerden er mee, er waren nog geen browsers en mensen waren blij met elke e-mail die ze kregen. Niemand wist nog hoe het zich precies verder zou ontwikkelen. Maar je ziet wel dat steeds meer mensen geïnteresseerd raken, en er iets mee willen doen.”

2. Hoe komt het dat ethereum zo in prijs is gestegen?

,,Tot nu toe is deze cryptocurrency na elke tegenslag steeds sterker teruggekomen, en dus gegroeid. Het kwam in 2016 op de markt, en is qua technologie wat complexer, maar in het gebruik gemakkelijker. Er zijn nu veel bedrijven en mensen die in ethereum geloven, en dat is belangrijk. Doordat er steeds meer bedrijven geld in stoppen, doet ethereum het zo goed. Net zoals op de beurs. Het draait allemaal om vertrouwen.”

3. Iedereen om me heen koopt massaal ethereum, omdat de prijs daarvan zo is gestegen. Is dat verstandig?

,,Ik zou zelf nooit geld dat ik écht nodig heb in cryptocurrency stoppen, omdat het een zeer groot risicogehalte heeft. Uitproberen met een kleiner bedrag is een beter idee, en door te experimenteren begrijp je deze vorm van cryptogeld ook iets beter. Maar je spaargeld erin stoppen, zou ik niet zo snel doen.”

4. Kan ik beter in ethereum of in bitcoin investeren?

,,Dat is niet te zeggen. Omdat ze zo moeilijk te vergelijken zijn, hangt het echt van je voorkeur af. Lees je in, zoek uit wat erachter zit en kijk waar je het meest in gelooft. Ze zijn beide superinteressant, vind ik als ondernemer.”

5. Met bitcoin kun je inmiddels onder andere bij Thuisbezorgd betalen. Wat kunnen we in de toekomst allemaal met ethereum?

,,Bij ethereum is het de vraag of het zich hetzelfde gaat ontwikkelen als bitcoin. Pas als het meer ontwikkeld is, gaan consumenten er iets van merken, hoewel een hoop ook ‘onder water’ zal gebeuren. Dat wil zeggen: waarschijnlijk helpt ethereum straks om betaalsystemen gemakkelijk en zonder bonnetjes te laten verlopen, maar zal de gemiddelde consument niet doorhebben dat dat door cryptocurrency komt.”