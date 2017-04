Robots van VDL veroveren de wereld

In de gigantische fabriekshal van VDL Steelweld in Breda staan technici rond een voertuig van twintig meter lang. Het moet containers gaan verplaatsen op een industrieterrein van BASF bij Ludwigshafen. ,,Dankzij talloze sensoren, camera's en een operator die op afstand monitort, kan hij volledig autonoom rijden, terwijl er ook gewoon mensen werken'', vertelt Peter de Vos, directeur van VDL Steelweld.

In minder dan een jaar ontwikkelde de afdeling special products het prototype, mede dankzij de expertise van VDL's bussentak. Dat is het voordeel van deel uitmaken van een conglomeraat van 90 bedrijven. Een andere bijzondere opdracht is het fabriceren van tientallen cabines voor het New York Wheel: een reuzenrad van 200 meter hoog dat verrijst bij Staten Island. ,,De eerste gaan eind dit jaar naar Amerika."

Meer nog dan met speciale producten verovert Steelweld de wereld met robotstraten voor autobouwers. Het was voor VDL een voorname reden om in 2012 NedCar in Born over te nemen. Begin dit jaar maakte VDL Steelweld bekend dat het voor 100 miljoen euro mag bouwen aan nieuwe productielijnen in de VS voor BMW, Volvo Cars en enkele andere klanten. Hiervoor zijn afgelopen jaar vestigingen in Detroit (Michigan), Fremont (Californië) en Spartanburg (South Carolina) geopend. En dat is slechts het begin.

Robotstraat

,,Het begint met de wens van de klant, neem BMW met de Mini. Dan vragen ze: 'de carrosserie bestaat uit 150 delen, er zijn circa 5.000 laspunten, er is zoveel meter lijm nodig en we willen elke minuut een auto van de lopende band'. Wij ontwikkelen dan een robotstraat."

Volledig scherm © ANP XTRA

Die robots maken jullie ook zelf?

,,We bestellen robots, zoals een wasmachinefabrikant een elektromotor of andere onderdelen inkoopt. Maar dan heb je de kale basis, een arm die in meerdere richtingen kan bewegen. Die vormen wij om tot een complete, zeer geavanceerde robot. Verder schrijven we de software, zodat de robot exact doet wat we willen."

Hoeveel vrijheid gunnen opdrachtgevers u?

,,BMW wil dat hun fabrieken er overal hetzelfde uitzien: in China, München en Born. Volvo biedt meer ruimte voor eigen concepten. Zo had hun productiestraat in eerste instantie 400 robots nodig, maar wij kregen het voor elkaar met 35 minder. Dan bespaar je materiaal, vierkante meters, programmeertijd, medewerkers en dus geld."

Zijn elektrische en hybride voertuigen een extra uitdaging?

,,De complexiteit van de productielijn neem toe, maar dat is geen probleem. Verder komt er steeds meer technologie in auto's en zijn steeds meer carrosserieën volledig van aluminium. Dat is drie keer lichter dan staal. Daardoor zijn andere verbindingstechnieken vereist dan lassen."

De fabricage van robotstraten is bijzonder specialistisch en kostbaar. Is er veel concurrentie?

,,Europa telt acht grote partijen, de VS een stuk of vijf. In China heb je ook de nodige lokale spelers. Dat lijkt veel, maar er worden wereldwijd jaarlijks zo'n 70 miljoen auto's geproduceerd. Bovendien krijgt elk model na zeven jaar een facelift. Dan is weer een nieuwe robotstraat nodig. Wij waren een van de kleinere in Europa, maar zijn nu een van de grootste."

Met welke merken werken jullie?

,,Vijftien jaar geleden met allemaal, alleen bleek het lastig een langdurige relatie op te bouwen. We focussen ons nu op BMW, Ford, Jaguar Land Rover en Volvo Cars. Fabrikanten willen wereldwijde service. Voor BMW staan onze robotstraten in Noord-Amerika, Europa en China. Dan moet je daar ook mensen hebben. Ford geeft zelfs geen opdrachten meer aan partijen die niet global zijn."

Volledig scherm De productiehal van VDL Nedcar, waar de nieuwe MINI wordt gebouwd. © ANP XTRA

Wat zijn jullie ambities?

,,Met name in de VS willen we marktaandeel pakken. Daar is relatief weinig concurrentie. Ook in China willen we groeien, al is het aanbod momenteel groter dan de vraag."

Verdwijnen er door jullie robotstraten veel arbeidsplaatsen?

,,Zonder automatisering zou de productie niet in West-Europa plaatsvinden, maar in lagelonenlanden. Door slim gebruik te maken van robots houden we de productiekosten laag. Bovendien worden veel banen gecreëerd op het gebied van engineering, programmeren en logistiek. En er zijn operators nodig om de lijnen te bedienen, en onderhoudsmedewerkers. Automatisering schept dus banen voor beter opgeleiden."

Biedt de Nederlandse overheid voldoende steun?

,,Voor ons is vooral belangrijk dat de Brexit goed wordt afgehandeld. Wij hebben veel engineers in Engeland die vrij moeten kunnen reizen. We hebben minister Ploumen op het hart gedrukt daarvoor te zorgen. Verder hebben we moeite met het verkrijgen van visa voor de VS."