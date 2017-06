Schaapherder gezocht, géén type geitenwollen sok

Nunspeet is naarstig op zoek naar een nieuwe herder. Tot 1 juli kunnen sollicitanten reageren. Opgelet: het is af en toe flink stressen in deze 'droombaan'.

De hele week met je hond wandelen op de Veluwse heide, in de vrije natuur, omringd door prachtige schaapjes. Wie wil dat niet? De vacature voor schaapherder van de Stichting Schaapskudde Gemeente Nunspeet, klinkt absoluut niet als werk, maar als een goedbetaalde vakantie.

Stichtingsvoorzitter Jan van Unen, maakt meteen korte metten met dergelijke dagdromerij. ,,De vacature bevat strenge eisen. Stadsmensen schrikken daar vaak meteen van terug. We proberen natuurlijk de geitenwollensokkentypes te mijden.''

Van Unen zoekt eigenlijk een schaap met vijf poten. De moderne herder heeft namelijk mbo- of hbo-niveau, is pro-actief, positief, stabiel, stressbestendig en communicatief. ,,Vanzelfsprekend is hij bereid om regelmatig in de weekeinden te werken. Hij kan ook goed omgaan met moderne media als Facebook en werkt met eigen hond.'' Betaling van deze fulltimebaan is - zoals dat zo mooi heet - conform de cao.

Insiders

Al zo'n twintig reacties heeft Jan van Unen binnen, van belangstellenden tussen de 30 en 60 jaar. Inclusief diverse mensen die zijn uitgekeken op het kantoor en de files; maar die motivatie is niet voldoende. Ook een bouwvakker met thuis een paar schaapjes of iemand met een agrarische achtergrond in bijvoorbeeld melkgeiten, komt niet in aanmerking. ,,Het is een echt vak, waar twee opleidingen voor zijn'', aldus Van Unen. Landelijk zijn zo'n honderd herders actief. Dat er nog heel wat om de hoek komt kijken voor een herder, is waarschijnlijk alleen bij de insiders bekend.

Samen met zijn hond en de tweehonderd ooien en lammeren wordt de herder geacht het ecologisch landschapsbeheer te combineren met de toeristische infrastructuur. En dat betekent regelmatig stressen op de hei, aldus Van Unen: ,,De kudde zeldzame Veluwse heideschapen staat er zeven dagen per week. Je stuurt de hele dag de hond aan en zeker acht uur ben je alleen. Je krijgt te maken met een dood schaap of een lam dat sterft aan longontsteking. Dat hoort er gewoon bij. De dieren zijn gevoelig voor ziektes.''