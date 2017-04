Scherpenhuizen opent nieuw logistiek centrum in Eindhoven

VIDEOEINDHOVEN - Peren en paprika’s in hightech stad Eindhoven? Jazeker: Scherpenhuizen is de grootste exporteur in zijn soort in Nederland. Het bedrijf neemt maandag een nieuw logistiek centrum in gebruik.

De behanger is nog bezig in het kantoor van directeur Martin Scherpenhuizen. Buiten wordt getimmerd. In de immense hallen van het nieuwe logistieke centrum van zijn handelshuis in groenten en fruit draaien de eerste verpakkingslijnen. Ze worden gevuld uit kisten vol paprika’s. Jaarlijks 60 miljoen kilo’s in rood, groen en geel gaan er bij Scherpenhuizen doorheen. Hij is er de grootste exporteur mee in Nederland. Net als met peren, de Conference. Vanuit Eindhoven gaan ze naar vrijwel alle landen in Europa.

Honderden telers

Scherpenhuizen koopt de producten in bij de telers, via een aantal grote telersverenigingen. Honderden telers zijn daarbij aangesloten, afkomstig uit de tuinbouwgebieden rond Asten, Someren en Venlo tot het Westland, Flevoland en de Betuwe voor het fruit aan toe. Afnemers zijn vooral supermarkten, zoals Jumbo in Nederland en Lidl en Aldi in Engeland en Duitsland.

Drooggezet

Scherpenhuizen startte 43 jaar geleden als groothandel voor de producten van de lokale telers die hun producten naar de toenmalige veiling in Veldhoven brachten. Martin Scherpenhuizen stapte in 1988 in het bedrijf van zijn vader. Zijn ijkpunt is 1997, het jaar dat fusieveiling The Greenery het licht zag en voor een omwenteling zorgde in de handel in groenten en fruit. De veiling ging nog maar met een beperkt aantal exporteurs in zee, en daar zat het kleine Scherpenhuizen niet bij. ,,We werden drooggezet.” Maar samen met een paar lotgenoten werd een plan gesmeed om rechtstreeks met de telers zaken te gaan doen. Zij kregen dezelfde prijs als bij de veiling en konden tegen lagere kosten hun producten afzetten.

Succes

Dat werkte. Scherpenhuizen groeide als kool. Tegenover de omzet van 25 miljoen euro met 30 medewerkers van twintig jaar geleden staan nu indrukwekkende kengetallen. De omzet is opgelopen tot 310 miljoen euro. Tijdens het hoogseizoen is het bedrijf in Eindhoven goed voor 550 voltijdsbanen; op de loonlijst staan 200 vaste medewerkers. In Spanje heeft Scherpenhuizen daarnaast een bedrijf met 200 man dat kleine snackkomkommers produceert. Het was eerder leverancier van Scherpenhuizen, die het overnam na een faillissement. Het is nu de grootste fabrikant van de komkommertjes in Europa. Martin Scherpenhuizen praat nuchter over het succes van zijn bedrijf. ,,We groeien mee met onze klanten. Jumbo nam Super De Boer en C1000 over. Na een overname zie je leveranciers afvallen. Wij mochten steeds blijven. Dan zullen we wel iets goed doen." Scherpenhuizen is de schakel tussen teler en supermarkt. ,,Van beide kanten hebben we klanten. Voor de supermarkten verzorgen we de inkoop, voor de telers de afzet."

Exotisch fruit

In het logistieke centrum in Acht worden de groenten en fruit opgeslagen en verpakt. Scherpenhuizen heeft een aparte afdeling kwaliteitsbeheersing, die steekproefsgewijs controle uitvoert op de eventuele aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen in de producten. Vijf medewerkers verzorgen de planning. Het nieuwe, 40.000 vierkante meter grote complex heeft 60 laaddocks. 's Avonds en 's nachts worden groenten en fruit opgehaald. Exotisch fruit als mango's en druiven dat wordt geïmporteerd, komt met de boot.

Concurrenten

,,In Eindhoven profiteren we van onze ligging ten opzichte van de landen waar we naar transporteren", verklaart Scherpenhuizen. ,,Er is weinig tijd. In de ochtend tussen 8 en 9 uur komen de bestellingen binnen. Tussen 10 en 2 beginnen we met rijden. Tussen 4 en 5 gaan de laatste vrachtwagens de deur uit. Vanuit het westen liggen ze al 1 of 1,5 uur op ons achter en dan hebben ze nog last van files. Onze belangrijkste concurrenten zitten nu eerder in Breda en Venlo dan in het westen van het land."

Totaalleverancier

Een groei van tussen de 10 en 20 procent per jaar. Een splinternieuw bedrijf dat 2,5 keer zo groot is als het oude, met volledig geautomatiseerde verpakkingslijnen waarmee zo'n 30 tot 50 banen van flexibele medewerkers kunnen worden bespaard. Wat heeft Scherpenhuizen nog te winnen? ,,We willen nog meer totaalleverancier van de supermarkten worden", is het antwoord. Scherpenhuizen heeft een sterke positie in vruchtgroenten (paprika, komkommers en tomaten) en hard fruit (peren en appels). Vooral in zacht fruit als aardbeien, frambozen en blauwe bessen valt terrein te veroveren. Ook in groenten uit de volle grond zoals spruiten, ijsbergsla en koolsoorten wil het bedrijf zijn marktaandeel vergroten.

Krappe kant

Over vijf jaar verwacht Scherpenhuizen een omzet van 500 miljoen euro op het bord te kunnen zetten. ,,De schaalvergroting van supermarkten zet door. De opkomst van snackgroenten als verantwoord tussendoortje in plaats van producten met suiker zal de consumptie verhogen. Het zou me niet verbazen als ons nieuwe gebouw over vijf jaar aan de krappe kant blijkt te zijn."