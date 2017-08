SendCloud haalt vijf miljoen op

Tool

SendCloud, één van de snelst groeiende tech start-ups van Europa, ontwikkelde een tool waarmee webwinkels hun bestellingen sneller kunnen verwerken en klanten verschillende bezorgopties kunnen aanbieden. „En dat is belangrijk, want consumenten stellen steeds meer eisen als het gaat om bezorgen en retourneren", zegt directeur Rob van den Heuvel (25) die samen met Bas Smeulders (25) en Sabi Toulou (28) in 2012 het bedrijf oprichtte. Het bedrijf onstond min of meer uit persoonlijke frustratie. „We hadden zelf een webshop en merkten dat pakketjes versturen slecht geregeld is. Het was omslachtig met veel tussenstappen en duur. Grote winkels kunnen deals sluiten, maar als klein webshopje kom je er moeilijk tussen. Toen we in de materie doken zagen we webfora vol met problemen. Zo kwamen we op het idee om SendCloud te beginnen."