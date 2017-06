SmartGoals uit Eindhoven zet voet op Chinese grond

In samenwerking met Glory- Stone Sports - een bedrijf dat zich bezighoudt met het verder ontwikkelen van het Chinese voetbal - betreedt SmartGoals de Chinese voetbalmarkt. Afgelopen week vertrok vanuit VDL Apparatenbouw, de producent van de SmartGoals, de eerste container met daarin 58 SmartGoals Premium Sets naar China. Een grote order voor de spin-off van de TU/e. Chris Heger, een van de oprichters, hoopt op een doorbraak.

Sporttraining

SmartGoals is een set van zes doeltjes gemaakt van slimme pionnen voor sporttraining. In de pionnen zijn lichtjes en sensoren verwerkt. Steeds zijn er twee opgelicht als doel. Als er gescoord is, licht een volgend doel op. "De goals helpen in het trainen van reactiesnelheid, kijkgedrag, overzicht en handelingssnelheid van sportteams. Daarnaast vergroten ze de beleving en het spelplezier."

Vanaf de eerste presentatie op de Dutch Design Week in 2010 werden de slimme pionnen enthousiast ontvangen. Inmiddels hebben veel Europese topclubs ze in gebruik. Maar amateurvoetbalclubs hebben vaak moeite met de kosten. En hoewel de prijs inmiddels naar beneden is gebracht en de internationale verkoop in onder meer de Verenigde Staten en Canada op gang komt, komt de jaarlijkse verkoop nog niet boven de 150. China lijkt daar verandering in te gaan brengen.

Quote De voetbalmarkt in China groeit op dit moment explosief. Chris Heger