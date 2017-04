Steeds minder werk bij Nederlandse multinationals

Maar een nuchtere blik op de cijfers leert dat, bijvoorbeeld, Unilever allang niet meer tot de grootste werkgevers van Nederland behoort. Het bedrijf waar nu zoveel om te doen is, is met 3.350 werknemers zelfs de kleinste broodheer onder de onderzochte multinationals. Het zwaartepunt van Unilever ligt in het buitenland. Wereldwijd heeft het bedrijf dik vijftig keer zoveel mensen (169.000) in dienst. Alleen al de afgelopen tien jaar verdwenen er in Nederland zo’n 1.000 banen.



Unilever is bepaald niet de enige Nederlandse multinational die banen schrapte. Ook de banken, PostNL, KPN en Philips sneden fors in het personeelsbestand. Dat past in een wereldwijde trend – behalve de techbedrijven zien grote bedrijven hun aandeel in de koek al enkele jaren slinken.



Van de dertien onderzochte bedrijven waren er maar drie die in Nederland fors meer mensen aan het werk zetten: ASML (plus 6.000 banen), Boskalis (plus 1.700) en Ahold-Delhaize (plus 5.000). Laatstgenoemde bedrijf is meteen ook de grootste Nederlandse werkgever onder de multinationals, met 32.000 voltijdsbanen.



Deze krant doet de komende weken onderzoek naar de vraag welk Nederlands bedrijf we het meest moeten koesteren. Dat bedrijf mag zich winnaar noemen van de Kaascup.