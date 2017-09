Texanen met subsidie asociaal de vloedlijn ingelokt

Net als ik de winkel uit wil lopen barst er een stortregen los die alle andere geluiden overstemt. Heel even vind ik dat schuilen en naar de regen kijken gezellig knus, maar na een minuut of vijf word ik altijd een beetje angstig. Gaat onze kelder droog blijven? De herinnering aan de herfst van 2015 komt weer boven. Net in ons nieuwe huis getrokken, verhuisdozen nog goeddeels ingepakt in de kelder, barstte de stortregen los die de hele nacht duurde. Het water kwam via de tuin met bakken de kelder in en het grondwater vond zijn weg door de betonnen vloer heen naar boven. Honderden foto’s van vakanties, studentenleven en de kindjes en veel babykleertjes konden de volgende dag de prullenmand in. Klimaat experts voorspellen een toekomst met vele buien zoals deze . In 2050 zou er volgens de Verenigde Naties vijf keer zo vaak als nu een zware overstroming zijn in Europa. Dat heeft alles te maken met de opwarming van de aarde, zeggen de experts. Daardoor verdampt zeewater sneller, de warme lucht houdt meer water vast en als die wolk dan breekt, dan giet het dubbel zo hard en de energie die vrij komt wordt een storm. Dat kan allemaal wel waar zijn, denk ik dan, maar volgens mij zijn wij Nederlanders het levende bewijs dat we zelf ook nog wat tegen die regenval en overstroming kunnen doen. Ons kelderdrama had zich ook dit jaar kunnen voordoen, maar dankzij onze heemraadschappen kan de waterstroom in onze wijk redelijk gemanaged worden.

Hoe vreselijk het uit de hand kan lopen als de overheid loopt te klungelen, zien we in Amerika nu. Pas als het water uit Texas en Houston weg zakt gaan we de ellende zien van kapotte huizen, autos en verdronken mensen en dieren. De Texas Tribune publiceerde deze week het schokkende nieuws dat meer dan 8500 gebouwen precies in de vloedlijn van het getroffen gebied gebouwd zijn. Die vloedlijn geeft al 100 jaar weer waar je dus niet moet zijn als het water komt.



Dat die mensen daar willen wonen is natuurlijk ook een probleem. Maar de prijzen liggen er zoveel lager en de mensen die er wonen hebben het meestal niet echt voor het uitkiezen. Des te kwalijker is het, dat de overheid overstromingsverzekeringen voor huizen in kwetsbare gebieden subsidieert. Een overstromingsverzekering voor mensen in de vloedlijn van Harris County - het hart van het getroffen gebied – is supergoedkoop en op het oog weinig riskant.



Dat klinkt wel sympathiek, maar eigenlijk is het asociaal. Degene die dat beleid heeft bedacht is mede verantwoordelijk voor de drama’s die we straks op TV gaan zien. Zo’n verzekering tegen overstromingen hoort duurder te zijn als het risico toeneemt. Dat maakt het wonen in een risicogebied duurder en minder aantrekkelijk. De verantwoordelijke politicus die dit op zijn geweten heeft kan wachten op Trump zijn hartenkreet uit zijn tijd als acteur van The Apprentice: “You’re Fired!”