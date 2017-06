Thuis je borsten controleren dankzij Braster, vormgegeven in Eindhoven

EINDHOVEN - Vrouwen boven de vijftig kunnen in Nederland tweejaarlijks hun borsten laten screenen op borstkanker. Tussen de tests moeten ze zelf hun borsten controleren. Maar het is lastig om zelf knobbeltjes te ontdekken. Zeker in het beginstadium zijn ze nauwelijks te voelen.

Jongere vrouwen zijn helemaal niet opgenomen in het screeningsprogramma. Ook zijn er vrouwen die borstkanker hebben (gehad) en nog onder controle zijn, maar tussentijds willen zien of er iets verandert. Voor al die vrouwen ontwikkelde het Poolse bedrijf Braster een eenvoudig te bedienen apparaat, waarmee je zelf je borsten kunt controleren. In je eigen omgeving, wanneer het je het beste uitkomt. In Polen zijn er inmiddels 2500 van verkocht. In Nederland komt het apparaat na de zomer op de markt.

"Braster combineert bestaande diagnostische technologie met nieuwe screeningsmogelijkheden", zegt Rob van Helvoirt. Hij is manager van de Eindhovense vestiging van industrieel ontwerpbureau Pezy Group dat verantwoordelijk was voor de vormgeving en uitvoering van Braster. "Uit onderzoek is gebleken dat tumoren een andere warmte produceren dan gezond weefsel. Braster brengt die verschillen in beeld. De warmtebeelden worden gemaakt met vloeibare kristallen die zijn verwerkt in een zwart folie. Het komvormige apparaat omsluit het folie dat de warmte opneemt wanneer het tegen de huid wordt gedrukt. De verschillende warmte-stromen zorgen voor kleurenbeelden op het folie die door een camera in het apparaat worden vastgelegd. Artsen en algoritmes duiden de beelden."

Maandelijks maak je met het komvormige apparaat drie warmtebeelden van iedere borst die je via een app op je telefoon doorstuurt naar een digitaal platform. "Omdat het proces maandelijks wordt herhaald, kunnen die de foto's goed met elkaar vergelijken en meteen signaleren of er iets in het weefsel is veranderd. Omdat je snel respons krijgt, kun je ook snel actie ondernemen. Braster biedt een betrouwbaarheid van 85 procent, maar dat is minder dan een mammografie die moet dan ook uitsluitsel geven", benadrukt Van Helvoirt. Uitproberen gaat nog niet in Nederland. "Tot nu toe is het apparaatje alleen nog in Polen op de markt. Op dit moment wordt gewerkt aan een Engelstalige app en website", legt Van Helvoirt uit. "Na de zomer komt Braster naar Nederland. Daarna wordt de verkoop verder uitgerold."