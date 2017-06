TMC opent kantoor in Dubai

TMC heeft Bart Agerbeek van Brunel aangetrokken om het kantoor te leiden. Hij start met vijf mensen, zegt TMC-topman Thijs Manders. ,,Eind volgend jaar verwachten we in Dubai zo'n dertig medewerkers te hebben. Doelstelling over vijf jaar is een uitbreiding tot 150." TMC stapt in Dubai niet in de olie- en gassector, maar in de hightech- en life sciences-markt. De detacheerder volgt in eerste instantie bestaande klanten als Philips, Siemens, Medtronic en Dow Chemical die in Dubai actief zijn. TMC zoekt vervolgens uitbreiding met nieuwe klanten en wil vanuit Dubai ook andere regio's in het Midden-Oosten bedienen.