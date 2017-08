Topvrouw van het Jaar vervangt grootverdiener bij Alliander

Netbeheerder Alliander neemt afscheid van topman Peter Molengraaf en vervangt hem door Ingrid Thijssen, die al lid was van de Raad van Bestuur. Molengraaf kwam in het verleden in opspraak vanwege zijn salaris, dat ruim boven de Balkenendenorm lag. Thijssen werd vorig jaar in een landelijke verkiezing uitgeroepen tot Topvrouw van het Jaar.

Molengraaf was het afgelopen jaar al met sabbatical. ,,Ik ben tot het inzicht gekomen dat ik toe ben aan een nieuwe stap in mijn loopbaan", zegt hij in een verklaring. ,,Het is niet gemakkelijk Alliander achter me te laten." Hij vertrekt per 1 september, 'in goed overleg'.

Molengraaf was acht jaar in dienst van Alliander, en haalde vooral de publiciteit met zijn salaris van rond de vier ton. Door een maas in de wet wist het netwerkbedrijf onder de Wet Normering Topinkomens uit te komen, die bepaalt dat topmensen van overheidsbedrijven niet meer mogen verdienen dan een minister.

Grote onvrede

Dit tot grote onvrede van de politiek. Minister Plasterk beloofde eerst dat hij een eind zou maken aan de praktijken bij de netbeheerder. ,,Ik zie niet in waarom je 4 ton moet krijgen om leiding te geven aan een netbeheerder." Na onderzoek moest hij toegeven dat hij er niets aan kon veranderen. Later zette het bedrijf toch stappen om het salaris aan de top te beperken, maar dan wel volgens eigen regels.