Twintigers verdienen steevast iets minder dan de rest

Parkeerbedrijf Q-Park biedt elektrische fietsen aan voor de 'last mile'

13:57 EINDHOVEN - Als eerste parkeerbedrijf in Europa biedt Q-Park in samenwerking met e-bike to go elektrische fietsen aan die via de smartphone te huren zijn. Hiermee kan duurzaam de ‘last mile’ naar de binnenstad worden afgelegd. Het initiatief start deze maand in Amsterdam en Den Haag en wordt bij succes in heel Nederland uitgerold.